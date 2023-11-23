В Кондопоге при восстановлении сгоревшей церкви обнаружили древние погребения

В карельской Кондопоге обнаружены древние погребения, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.



Погребения, предположительно, датируются XII–XIII веками. Погребения нашли в пятне застройки сгоревшей деревянной церкви Успения Божией Матери XVIII века. Храм сгорел 10 августа 2018 года в результате поджога, который совершил 15-летний подросток из Петрозаводска. Злоумышленнику было предъявлено обвинение по статье об умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба. Подростка признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.



По словам Парфенчикова, в настоящее время ведутся восстановительные работы, реставраторы в течение лета восстанавливали сруб и подошли к уровню балок пола. Кроме того, завершен проект воссоздания иконостаса.



«Что касается фундамента, то здесь пока идут раскопки, которые продолжатся и в следующем году. Дело в том, что в пятне застройки Успенской церкви был обнаружен уникальный археологический комплекс. Древние погребения, нательные кресты, украшения — все говорит о том, что на этом месте, в XII–XIII веках, было поселение или церковь задолго до первого упоминания Кондопоги в документах ХV века, а тем более строительства Успенки в 1774 году», — сообщил глава Карелии.