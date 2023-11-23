Мариинский театр выпустил абонемент ко дню рождения Родиона Щедрина

Мариинский театр сообщил о выпуске праздничного абонемента из опер и балетов Родиона Щедрина, передает пресс-служба театра.



В театре отметили, что Щедрину 16 декабря исполняется 91 год.



«В честь этой даты в декабре на сценах театра будет представлен целый калейдоскоп сочинений Родиона Щедрина. Их объединил праздничный абонемент. Многих названий давно не было в афише, а потому предстоящие события станут ценным подарком для поклонников творчества композитора», — рассказали в театре.



Программа откроется 1 декабря концертным исполнением хоровой оперы «Боярыня Морозова», 3 декабря прозвучит опера «Не только любовь». В абонемент также вошли опера «Левша», «Очарованный странник», «Рождественская сказка», опера «Мертвые души» и балет «Анна Каренина».









Фото: скриншот видео/YouTube











