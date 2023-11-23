Завершился первый этап кинофестиваля «Зеркало Будущего»

Завершился первый этап VI Всероссийского кинофестиваля детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего».



В рамках конкурса жюри рассмотрело сотни работ подростков в возрасте от 12 до 18 лет, передает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.



Сообщается, что по итогам конкурса более 100 ребят прошли в финал и получили право участвовать в очном этапе кинофестиваля. Он пройдет с 27 ноября по 5 декабря на базе пансионата «Солнечная поляна» в Одинцовском городском округе. Учебные площадки будут работать по нескольким направлениям: «Киномузыка», «Игровое кино», «Анимационное кино», «Документальное кино», «Репортаж», «Видеоблог», «Кинотанец».



Делиться опытом с участниками программы будут известные эксперты, кинематографисты, журналисты, блогеры.







