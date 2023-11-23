Премия «Русский детектив» объявила длинный список номинантов

Литературная премия «Русский детектив» объявила лонг-лист и старт читательского голосования.



Организаторы премии сообщили, что всего на конкурс было подано более 300 заявок. Лонг-лист состоит из 175 литературных произведений.



Отмечается, что в число авторов, вошедших в длинный список, вошли Дарья Донцова, Наталья Андреева, Александра Маринина, Николай Свечин, Андрей Подшибякин и другие. Полный список номинантов указан на сайте премии.



В этом году, сообщили организаторы, произведения отличаются разнообразием тем и сюжетов. Это истории с советским сеттингом, в духе викторианского детектива, произведения про искусственный интеллект, основанные на реальных событиях и многое другое.





Фото: пресс-служба премии "Русский детектив"