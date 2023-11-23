Завершены съемки отечественного фильма «Пальма 2»

Фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Картина станет продолжением фильма «Пальма» о верной собаке.В новой части овчарка Пальма подружится с медвежонком Мансуром. Героев фильма ждут полные опасностей приключения в тайге.Как и первый фильм, второй основан на реальной истории летчика Андрея Иванова и его подопечного, медведя Мансура.В актерский состав картины вошли Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Игорь Хрипунов, Сергей Гилев, Таисья Калинина. Съемки картины проходили в Подмосковье и Пермском крае.Фильм планируется к выходу в прокат 24 октября 2024 года.