Театр на Таганке представит премьеру спектакля «Мой бедный Марат»

В Театре на Таганке пройдет премьера спектакля «Мой бедный Марат» по мотивам пьесы Алексея Арбузова, передает пресс-служба театра.



Показы спектакля пройдут 23 и 24 ноября на Сцене на Факельном.



Режиссером постановки выступил Эдгар Закарян. Постановщик отметил, комментируя предстоящую премьеру, что тяжелые испытания делают людей сплоченнее, люди острее чувствуют друг друга. Основной темой спектакля режиссер назвал любовь.



Сообщается, что постановка «Мой бедный Марат» вошла в репертуар Театра на Таганке из режиссерской лаборатории проекта «Ликбез». В постановке задействованы актеры Максим Михалёв, Иван Лоскутов, Анастасия Лазукина.









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