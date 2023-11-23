Музей Фаберже запустил нейросеть в соцсетях к своему 10-летию

Музей Фаберже в Санкт-Петербурге объявил о запуске нейросети в сообществе учреждения в соцсети «ВКонтакте».



Отмечается, что технология запущена к 10-летию музея и позволит пользователям создать уникальный дизайн яйца Фаберже на основе своих предпочтений.



В основу идеи легла отсылка к истории знаменитой ювелирной фирмы Фаберже, которая славилась подходом к заказчику и учитывала при выполнении заказа модные тенденции и личные пожелания клиента. Некоторые изделия выпускались в единственном экземпляре, что делало их уникальными произведениями декоративно-прикладного искусства.



Организаторы проекта решили подарить всем возможность стать заказчиком фирмы Фаберже и пофантазировать, как могло бы выглядеть яйцо Фаберже в различных художественных современных стилях.



«Мы с большим интересом относимся к современным технологиям, поэтому проект с нейросетью к 10-летию Музея Фаберже показался нам прекрасной идеей. Он позволяет каждому попробовать себя в роли заказчика фирмы Фаберже, акцентируя внимание на индивидуальности подхода к созданию каждого произведения — основе философии фирмы Фаберже. Мы надеемся, что проект даст возможность как можно большему количеству людей познакомиться с коллекцией пасхальных шедевров Музея Фаберже и почувствовать себя причастным к его истории», — рассказал о проекте президент фонда «Связь времен» и Музея Фаберже Владимир Воронченко.









Фото: пресс-служба Музея Фаберже