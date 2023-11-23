Mash сообщил о резком ухудшении состояния здоровья Александра Митты

Состояние кинорежиссера Александра Митты резко ухудшилось, передает Telegram-канал Mash.



Сообщается, что кинематографист находится в тяжелом состоянии.



По информации канала, врачи говорят об отрицательной динамике состояния режиссера. Ранее у Александра Митты диагностировали повторный инсульт. Режиссер находится в реанимации.



Александр Митта был экстренно госпитализирован в Боткинскую больницу 13 ноября.



Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. В кино Митта дебютировал в 1961 году, когда поставил фильм «Друг мой, Колька!». Александр Митта поставил такие фильмы, как «Экипаж», «Граница. Таежный роман», «Гори, гори, моя звезда» и другие картины.









Фото: скриншот видео телеканала "Культура"