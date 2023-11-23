МХАТ им. Горького откроется премьерой спектакля «Три сестры»

23.11.2023

МХАТ им. Горького откроется премьерой спектакля «Три сестры»
МХАТ им. Горького откроется после ремонта премьерным показом спектакля «Три сестры».

Режиссером постановки выступил Сергей Десницкий, передает пресс-служба театра. Это восстановленный спектакль Владимира Немировича-Данченко.

«Чехова не надо приближать к сегодняшнему дню. <...> Делать из Чехова современного драматурга — лишнее. Он все равно современен. Придумывай, что хочешь, какие угодно ходы, приспособления — это бессмысленно. Главное — проникнуть в суть того, что он написал. А он писал жизнь. Он писал правду. И это всегда современно, всегда ново. Главное, чтобы то, что происходит на сцене, было по-настоящему живо», — рассказал режиссер.

Ранее генеральный директор театра Владимир Кехман сообщил, что театр весной закроется на заключительный этап ремонта.


Фото: Pixabay.com