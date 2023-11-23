МХАТ им. Горького откроется премьерой спектакля «Три сестры»

МХАТ им. Горького откроется после ремонта премьерным показом спектакля «Три сестры».



Режиссером постановки выступил Сергей Десницкий, передает пресс-служба театра. Это восстановленный спектакль Владимира Немировича-Данченко.



«Чехова не надо приближать к сегодняшнему дню. <...> Делать из Чехова современного драматурга — лишнее. Он все равно современен. Придумывай, что хочешь, какие угодно ходы, приспособления — это бессмысленно. Главное — проникнуть в суть того, что он написал. А он писал жизнь. Он писал правду. И это всегда современно, всегда ново. Главное, чтобы то, что происходит на сцене, было по-настоящему живо», — рассказал режиссер.



Ранее генеральный директор театра Владимир Кехман сообщил, что театр весной закроется на заключительный этап ремонта.









Фото: Pixabay.com