Впервые в России прозвучит музыка из балета Opera Леонида Десятникова

Музыка из балета Opera Леонида Десятникова первые будет исполнена для россиян в Концертном зале имени Чайковского. Об этом рассказали в пресс-службе Московской филармонии.





Балет Opera будет представлен на сцене Зала Чайковского 6 декабря.





«Партитура предназначена для оркестра и трех голосов», — уточнили в пресс-службе.





Во втором отделении зрители услышат арии из опер Георга Фридриха Генделя. Дирижирует Дмитрий Синьковский.





В пресс-службе напомнили, что мировая премьера балета Десятникова в хореографии Алексея Ратманского состоялась в декабре 2013 года. Тогда спектакль представили на сцене миланского театра «Ла Скала». Российский слушатель впервые познакомится с Opera в честь десятилетнего юбилея со дня премьеры балета.









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