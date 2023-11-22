Ольга Любимова обсудила развитие цирковой отрасли с представителями индустрии

22.11.2023
Министр культуры провела встречу с гендиректором Росгосцирка Сергеем Беляковым и народным артистом России, гендиректором Большого Московского цирка Эдгардом Запашным. Об этом Ольга Любимова написала в Telegram-канале.
Министр поделилась деталями
встречи с представителями цирковой индустрии. Стороны обсудили развитие отрасли, международные мероприятия, предстоящие гастроли коллективов и фестивали.
«В следующем году нас ждет III Международный фестиваль циркового искусства «Без границ» от Росгосцирка и масса других интересных событий», — отметила Ольга Любимова.
Также министр напомнила, что в российских цирках работает множество прекрасных артистов, уникальных мастеров своего дела. Ольга Любимова пообещала продолжить и дальше знакомить зрителей с их невероятным талантом.
Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой