Ольга Любимова обсудила развитие цирковой отрасли с представителями индустрии

Министр культуры провела встречу с гендиректором Росгосцирка Сергеем Беляковым и народным артистом России, гендиректором Большого Московского цирка Эдгардом Запашным. Об этом Ольга Любимова написала в Telegram-канале.





Министр поделилась деталями встречи с представителями цирковой индустрии. Стороны обсудили развитие отрасли, международные мероприятия, предстоящие гастроли коллективов и фестивали.





«В следующем году нас ждет III Международный фестиваль циркового искусства «Без границ» от Росгосцирка и масса других интересных событий», — отметила Ольга Любимова.





Также министр напомнила, что в российских цирках работает множество прекрасных артистов, уникальных мастеров своего дела. Ольга Любимова пообещала продолжить и дальше знакомить зрителей с их невероятным талантом.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой