В Петербурге откроется школа для молодых певцов «Возрождение»

20.11.2023
В Санкт-Петербурге начинает работу первая творческая школа для молодых вокалистов «Возрождение».
Образовательный проект запущен Русским музыкальным обществом и Культурным центром Елены Образцовой, передает ТАСС.
Сообщается, что в школе будут бесплатно заниматься начинающие вокалисты из разных регионов России. Участников отберут на конкурсной основе опытные эксперты.
«Проект направлен на выявление и развитие творческого потенциала наиболее талантливых молодых музыкантов», — приводит агентство слова представителя культурного центра.
В программу обучения войдут мастер-классы ведущих вокальных педагогов Москвы и Петербурга, коучей, специалистов по итальянскому бельканто.
Фото: Pixabay.com