В Петербурге откроется школа для молодых певцов «Возрождение»

20.11.2023

В Петербурге откроется школа для молодых певцов «Возрождение»
В Санкт-Петербурге начинает работу первая творческая школа для молодых вокалистов «Возрождение».

Образовательный проект запущен Русским музыкальным обществом и Культурным центром Елены Образцовой, передает ТАСС.

Сообщается, что в школе будут бесплатно заниматься начинающие вокалисты из разных регионов России. Участников отберут на конкурсной основе опытные эксперты.

«Проект направлен на выявление и развитие творческого потенциала наиболее талантливых молодых музыкантов», — приводит агентство слова представителя культурного центра.

В программу обучения войдут мастер-классы ведущих вокальных педагогов Москвы и Петербурга, коучей, специалистов по итальянскому бельканто.


Фото: Pixabay.com