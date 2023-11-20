В Петербурге откроется школа для молодых певцов «Возрождение»

В Санкт-Петербурге начинает работу первая творческая школа для молодых вокалистов «Возрождение».



Образовательный проект запущен Русским музыкальным обществом и Культурным центром Елены Образцовой, передает ТАСС.



Сообщается, что в школе будут бесплатно заниматься начинающие вокалисты из разных регионов России. Участников отберут на конкурсной основе опытные эксперты.



«Проект направлен на выявление и развитие творческого потенциала наиболее талантливых молодых музыкантов», — приводит агентство слова представителя культурного центра.



В программу обучения войдут мастер-классы ведущих вокальных педагогов Москвы и Петербурга, коучей, специалистов по итальянскому бельканто.









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