В Петербурге подвели итоги конкурса художественного перевода «Высокое искусство»

В Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса художественного перевода «Высокое искусство».



В этом году конкурсу присвоен статус Герценовской олимпиады, передает пресс-служба Государственного литературного музея «XX век».



Сообщается, что жюри было оценено 70 конкурсных работ от старшеклассников и студентов средних специальных и высших учебных заведений России. Победители были определены в четырех номинациях — за перевод с немецкого, французского, испанского, китайского языков на русский.



Конкурс проводился в рамках фестиваля знаменитых писателей «Текст в контексте». Фестиваль в этом году посвящен Максиму Горькому.



Победителями конкурса стали Наталья Врачева, Серафина Бланк, Анна Чернова, Аксинья Кузьмина, Евгения Федосеева, Елизавета Ткач, Лев Марьяновский, Виктория Гринбергас.



Церемония награждения победителей прошла 16 ноября в экспозиционном пространстве «Ловцы слов» Литературного музея «XX век». Авторы лучших работ удостоены дипломов первой, второй и третьей степени.









Фото: пресс-служба Государственного литературного музея «XX век»