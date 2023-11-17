Стартовали съемки сериала «Княжна милосердия»

Стартовали съемки сериала «Княжна милосердия»

17.11.2023

В России стартовали съемки сериала «Княжна милосердия».

Проект снимается для телеканала «Россия 1», передают «Новости кинопроизводства».

Сериал будет состоять из 16 эпизодов. Авторами сценария выступили Юрий Ненев и Леонид Белозорович. Последний также выступил в качестве режиссера проекта. Оператор — Светлана Кругликова.

В актерский состав вошли Денис Нурулин, Софья Присс, Мария Порошина, Александр Балуев, Дмитрий Ульянов, Айсун Гювен, Эдип Зейдан, Толга Менди и другие.

Съемки проекта пройдут в Санкт-Петербурге, Турции и на юге России.

Действие фильма происходит в 1878 году во время русско-турецкой войны. Молодая супруга князя Раевского, пропавшего без вести на фронте, отправляется в действующую армию на поиски мужа.


Фото: Pixabay.com