В России стартовали съемки сериала «Княжна милосердия».
Проект снимается для телеканала «Россия 1», передают
«Новости кинопроизводства».
Сериал будет состоять из 16 эпизодов. Авторами сценария выступили Юрий Ненев и Леонид Белозорович. Последний также выступил в качестве режиссера проекта. Оператор — Светлана Кругликова.
В актерский состав вошли Денис Нурулин, Софья Присс, Мария Порошина, Александр Балуев, Дмитрий Ульянов, Айсун Гювен, Эдип Зейдан, Толга Менди и другие.
Съемки проекта пройдут в Санкт-Петербурге, Турции и на юге России.
Действие фильма происходит в 1878 году во время русско-турецкой войны. Молодая супруга князя Раевского, пропавшего без вести на фронте, отправляется в действующую армию на поиски мужа.
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