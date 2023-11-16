Выставочный центр «Русский музей – Нижний Новгород» откроется в 2025 году

16.11.2023
Выставочный центр «Русский музей – Нижний Новгород» будет открыт в 2025 году. Об этом рассказала министр культуры региона Наталья Суханова на полях IX Санкт-Петербургского международного культурного форума – Форума объединенных культур.
На площадке выставочного центра планируется проводить образовательные проекты для сотрудников музеев Нижегородской области, а также культурные мероприятия, которые направлены на повышение интереса молодежи к сфере культуры.
«Есть идеи по поводу зданий и помещений. Мы с Русским музеем очень плотно сотрудничаем и понимаем, что должно быть какое-то завершающее важное событие», — поделилась Наталья Суханова с ТАСС
.
Министр культуры Нижегородской области отметила, что мало просто выставочных проектов. Сначала стороны обсуждали виртуальный филиал. Позднее было принято решение открыть настоящий филиал. Нижний Новгород будет вторым городом после Ярославля.
Фото: YouTube