Выставочный центр «Русский музей – Нижний Новгород» откроется в 2025 году

Выставочный центр «Русский музей – Нижний Новгород» будет открыт в 2025 году. Об этом рассказала министр культуры региона Наталья Суханова на полях IX Санкт-Петербургского международного культурного форума – Форума объединенных культур.





На площадке выставочного центра планируется проводить образовательные проекты для сотрудников музеев Нижегородской области, а также культурные мероприятия, которые направлены на повышение интереса молодежи к сфере культуры.





«Есть идеи по поводу зданий и помещений. Мы с Русским музеем очень плотно сотрудничаем и понимаем, что должно быть какое-то завершающее важное событие», — поделилась Наталья Суханова с ТАСС





Министр культуры Нижегородской области отметила, что мало просто выставочных проектов. Сначала стороны обсуждали виртуальный филиал. Позднее было принято решение открыть настоящий филиал. Нижний Новгород будет вторым городом после Ярославля.









Фото: YouTube