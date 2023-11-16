Никита Михалков обозначил отношение к певцу SHAMAN в двух фразах

Исполнитель SHAMAN является прекрасным певцом, считает Никита Михалков. Такое мнение режиссер выразил в ответ на вопрос журналистов об артисте.





Никита Михалков заявил, что ничего не имеет против Ярослава Дронова, который выступает под псевдонимом SHAMAN. Такой фразой он обозначил свое отношение к исполнителю.





«Прекрасный певец», — добавил режиссер.





Так, Никита Михалков в двух фразах выразил позицию в адрес популярного российского исполнителя.





Напомним, что артист регулярно выступает на крупных концертах. SHAMAN гастролирует по стране и собирает полные залы. Стоит отметить, что его за его творчеством следит публика самых разных возрастов. За последние несколько лет певец не только завоевал признание зрителей, но и обрел огромную популярность, о чем свидетельствуют аншлаги на его концертах.









Фото: YouTube