Артисты из 15 стран поддержали российскую культуру на фестивале в Москве

Артисты, деятели культуры, историки и общественные деятели из 15 стран мира выступили на гала-концерте международного фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том стоим». Об этом информирует пресс-служба Президентского фонда культурных инициатив.





Фестиваль прошел в Московском государственном университете спорта и туризма. Мероприятие состоялось при поддержке ПФКИ. Зрители услышали русские композиции в исполнении зарубежных гостей, а также оценили звучание их национальных инструментов.





«Мы живем в новом мире, в эпоху новых технологий, новых отношений между людьми, но главное — то, что все мы остаемся верными нашей культуре, традициям», — сказал руководитель проекта и Шотландского культурного центра «Каледонский клуб» Виталий Миронов.





В ПФКИ подчеркнули, что люди во всем мире поддерживают Россию и ее курс, включая сферу культуры. По словам Миронова, зарубежные гости не боятся приезда в РФ. Они уверенно заявляют, что играли и будут играть русскую музыку, заключил руководитель проекта.





Фестиваль уже состоялся в Рязанской области. После столицы участники отправятся в Псков, где их ждут концерты, экскурсии, мастер-классы, выставки и конференция с участием ведущих российских специалистов и известных зарубежных историков.









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