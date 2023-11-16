Русский музей намерен показать на выставке в Китае коллекцию авангарда

Государственный Русский музей намерен показать на выставке в Пекине коллекцию авангарда. Об этом рассказала гендиректор учреждения Алла Манилова.





Выставка Русского музея в Пекине может пройти уже в 2024 году. По словам Маниловой, сегодня виден колоссальный интерес китайских музеев, китайских регионов к русскому искусству.





«Сейчас мы достигаем договоренности с Шанхаем, с Пекином о выставках в 2024 году и в 2025 году - очень крупных выставках наших шедевров, в том числе нашей блистательной коллекции русского авангарда, которую, скорее всего, удастся показать в Шанхае уже в следующем году», — сообщила гендиректор Русского музея на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.





Алла Манилова также выразила надежду на развитие связей с музеями других дружественных стран. Ранее она поделилась планами на создание в Китае сетевого культурного центра, который будет действовать сразу в нескольких провинциях республики.









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