Москва компенсирует кинопроизводителям 100% затрат на аренду городских локаций

Москва будет компенсировать затраты кинопроизводителей на аренду городских локаций в стопроцентном объеме. Об этом заявил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.





В рамках IX Международного культурного форума состоялась презентация Московского международного кинокластера. По словам Фурсина, кино, кроме прочего, является сильнейшим туристическим инструментом, который способен популяризировать городские локации.





«Зрители захотят приехать в нашу столицу, чтобы увидеть все это своими глазами. Именно таким образом возникает синергия со смежными индустриями», — сказал руководитель департамента культуры.





Для стимуляции кинопроизводителей на съемки Москва намерена компенсировать 100% затрат на аренду местных локаций. Столичные кинокомпании смогут воспользоваться Московской цифровой киноплатформой film.moscow после ее запуска, который реализуется в рамках масштабной работы по развитию отечественной киноиндустрии.









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