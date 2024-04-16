Тысячи библиотек по всей стране примут участие в акции «Библионочь»

Выставка в Музее Москвы расскажет о том, как менялись жизнь и образ горожанки в первые десятилетия с...
В 2024 году акция пройдет в тринадцатый раз.
Балетное шоу отменили за день до выступления.
Участие в фестивале примут артисты из России и Чехии.
Награда досталась постановщику за сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Выставка в Музее Москвы расскажет о том, как менялись жизнь и образ горожанки в первые десятилетия с...
В 2024 году акция пройдет в тринадцатый раз.
Балетное шоу отменили за день до выступления.
Участие в фестивале примут артисты из России и Чехии.
Награда досталась постановщику за сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Исполнитель главной роли, народный артист России и худрук Московского Губернского театра Сергей Безр...
Лучшим интернет-сериалом стал проект Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Национальную премию в области музейного дела имени Лихачева будут вручать в 16 номинациях.
Актриса Камерного драматического театра «Левендаль»» также получит компенсацию в размере около 400 т...
Проект подготовлен государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО» и Мемориальным комплексом «Б...
Спектакль приурочен к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Открылся фестиваль с показа спектакля «Пир» режиссера Романа Смирнова.
Речь идет о здании на Малоохтинском проспекте 1930-х годов постройки.
Церемония награждения прошла в Центре Вознесенского.
Первый фестиваль национальных театров стартовал 15 апреля.
Ярмарка пройдет с 18 по 21 апреля.
Министр культуры Ольга Любимова прорабатывает создание Евразийской киноакадемии и кинопремии.
Шестой российский фестиваль сериалов пройдет в Иванове летом.
Торжественное открытие музея состоялось в день рождения театра....
Постановку уже видели зрители из Греции, Бельгии, Франции, Финляндии, Латвии, Литвы, Эстонии, России...
16.04.2024