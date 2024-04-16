Тысячи библиотек по всей стране примут участие в акции «Библионочь»

В России 20 апреля пройдет ежегодная просветительская акция «Библионочь».



В 2024 году акция пройдет в тринадцатый раз. В этом году мероприятие будет объединено темой «Читаем всей семьей».



Участие в «Библионочи» в этом году примут 6 тысяч муниципальных библиотек, книжных магазинов, литературных музеев, культурных центров из 89 регионов страны. В программу войдет более 4 тысяч мероприятий: концерты, лекции, творческие встречи, мастер-классы.



Торжественный старт акции будет дан 20 апреля в Доме Пашкова.