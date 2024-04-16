В Москве откроется выставка «Москвичка. Женщины советской столицы 1920-1930-х»

В Москве 24 апреля откроется выставка «Москвичка. Женщины советской столицы 1920-1930-х».



Выставка в Музее Москвы расскажет о том, как менялись жизнь и образ горожанки в первые десятилетия советской власти через призму художественных произведений первой половины XX века, передает департамент по культуре Москвы.



В экспозицию вошли около двух тысяч экспонатов более чем из 30 российских музеев и частных коллекций. В их числе произведения Казимира Малевича, Александра Дейнеки, Екатерины Зерновой, Надежды Кашиной, Александра Лабаса, Аристарха Лентулова и других выдающихся художников.



«На выставке мы покажем ряд редких работ из множества российских музеев, а главное — сфокусируемся на союзе индустрии и искусства, которого нам так не хватает сегодня. Меня много лет интересует образ раннесоветской москвички как соединение реального и идеального в художественном пространстве. И это сочетание нашло свое отражение в названиях разделов, где конкретные образы ("Героиня НЭПа") соседствуют с метафорическими ("Превращение в памятник")», — рассказала сокуратор выставки Надежда Плунгян.









Фото: пресс-служба департамента по культуре Москвы