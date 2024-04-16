Комедия «Кореша» с Никитой Кологривым выйдет 18 июля

Стала известна дата выхода в прокат экшен-комедии «Кореша» с Никитой Кологривым и Владимиром Карпуком, передает пресс-служба компании «Вселенная кино».



Фильм выйдет в прокат 18 июля.



Картина станет приквелом сериала «Макс и Гусь» и расскажет о похождениях лихого парня Макса и его закадычного друга Гуся до того, как они встали на криминальную дорожку в Пензе.



«Дорогие друзья, свершилось! Я много думал и принял решение, что теперь буду хулиганить только в кино. А как я буду там хулиганить, вы сможете увидеть совсем скоро, потому что на большие экраны выходит фильм под названием "Кореша", где я исполнил одну из главных ролей — персонажа по имени Макс. Дорогие друзья, смотрите и ходите в кино! Хулиганьте только в творческом пространстве. Моих ошибок не повторяйте. Будьте людьми. Всех люблю, обнимаю, целую», — приводит кинокомпания слова исполнителя одной из главных ролей Никиты Кологривого.



В актерский состав проекта также вошли Георгий Дронов, Микита Воронов, Настасья Самбурская, Надежда Сысоева, Михаил Горевой, Глеб Калюжный, Марат Башаров и другие.



Режиссером проекта выступил Денис Павлов.









Фото: "Вселенная кино"