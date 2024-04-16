В Южной Корее снова отменили мероприятие с участием российских звезд балета

В Южной Корее снова отменили премьеру с участием солистов Большого театра.



Балетное шоу отменили за день до выступления, передает Reuters со ссылкой на организаторов.



Сообщается, что отмена мероприятия связана с напряженными отношениями между Сеулом и Москвой в связи с конфликтом на Украине и в Северной Корее.



Выступление российских артистов должно было пройти с 16 по 18 апреля в Центре исполнительских искусств «Сечжон». Участие в представлении должны были принять 12 солистов Большого театра. Сначала организаторы сократили число россиян на мероприятии, а после отменили само представление.



Посольство России в Южной Корее выразило сожаление из-за случившегося. Дипломаты отметили, что «страна в настоящее время демонстрирует определенную тенденцию в своем подходе к сотрудничеству с Россией и в культурной сфере».



В марте было отменено шоу в Сеуле с участием российской прима-балерины Светланы Захаровой.









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