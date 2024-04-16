Памятник героическим защитникам Ленинграда получил охранный статус

16.04.2024
В Санкт-Петербурге монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы получил охранный статус памятника регионального значения, передает пресс-служба городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
«Монумент героическим защитникам Ленинграда представляет собой сложный комплекс, сочетающий архитектуру, скульптуру и монументально-декоративную живопись. Он играет важнейшую роль в застройке южной части города, являясь символическими «воротами» Санкт-Петербурга. Значение монумента для истории и культуры стоит рассматривать не только с точки зрения архитектурно-художественной ценности, но и как важнейший историко-мемориальный памятник, посвященный блокаде Ленинграда», — указано в сообщении.
Мемориал представляет собой сооружение с 48-метровым обелиском из блоков красного гранита. К монументу ведет торжественная лестница, по обеим сторонам которой располагаются многофигурные композиции на постаментах, рассказывающие о героях фронта и тыла. За обелиском находится символ прорыва блокады — «разорванное кольцо» с памятными надписями.
Монумент был возведен к 30-летию Великой Победы. Статус объекта культурного наследия защитит памятник от уничтожения и изменения облика.
Фото: пресс-служба КГИОП