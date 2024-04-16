Стартовал прием заявок на участие в первой Сибирской ярмарке современного искусства Scan Fair

Первая Сибирская ярмарка современного искусства Scan Fair открывает прием заявок.



Ярмарка современного искусства Scan Fair пройдет в Красноярске на территории креативного кластера «Квадрат» с 28 июня по 2 июля. Прием заявок осуществляется до 1 июня 2024 года, сообщили организаторы.



«Первая в Сибири ярмарка современного искусства SCAN FAIR открывает прием заявок на участие для галерей, независимых художников, арт-групп и творческих самоорганизаций, работающих и проживающих на территориях Урала, Сибири и Дальнего Востока», — говорится в сообщении.



Отбором участников займется экспертный совет в составе арт-директора ярмарки Оксаны Будулак, руководителя Арт-галереи «Ельцин-центр» Светланы Усольцевой, куратора и арт-менеджера Яны Гапоненко, директора Anna Nova Gallery Лилианы Маррэ.



«Создавая первую на Урале ярмарку современного искусства, мы стремимся к глобальной и системной работе с креативной сферой и продвижением Красноярска как регионального центра сибирского искусства. Мы хотим создать конкурентноспособный арт-рынок для художников Урала, Сибири и Дальнего Востока и надеемся, что SCAN FAIR станет мощным шагом в этом направлении», — рассказал организатор ярмарки Дмитрий Журкин.



















