Россия поможет русистам Северной Африки и Ближнего Востока

16.04.2024
Россия будет помогать специалистам, занимающимся русским языком и русской культурой в странах Северной Африки и Ближнего Востока.
Об этом рассказал советник президента РФ по вопросам культуры и искусства, президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, председатель Наблюдательного совета фонда «Русский мир» Владимир Толстой, передает
ТАСС.
Владимир Толстой принимает участие в работе Международного форума для преподавателей русского языка стран Северной Африки и Ближнего Востока Terra Rusistica.
«Мы приехали сюда, чтобы, прежде всего, поддержать тех людей, которые в странах Северной Африки и Ближнего Востока занимаются русистикой, продолжают преподавать русский язык, интересуются русским языком и культурой. Наша задача — выяснить, в чем они нуждаются больше всего, будь то методические пособия, стажировки в Россию или что-то еще», — приводит агентство слова Толстого.
Владимир Толстой добавил, что целью представителей России является найти точки соприкосновения и понять, чем они могут быть полезны друзьям в странах Северной Африки и Ближнего Востока, вопреки ситуации занимающимся русским языком и русской культурой.
Фото: Pixabay.com