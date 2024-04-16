В Музее Востока откроется выставка о работе учреждения в годы войны

16.04.2024
В Музее Востока откроется камерная выставка-ретроспектива о том, как жил музей в годы Великой Отечественной войны.
Выставка откроется в преддверии Дня Победы и будет работать с 24 апреля по 16 июня 2024 года.
В музее рассказали, что в годы войны экспозиции и фонды музея были свернуты, половина экспонатов была отвезена в Новосибирск и Соликамск, вторая хранилась в подвалах музея. Штат музея в самые сложные времена сокращался до 10-14 человек, однако просветительская работа никогда не прекращалась.
«В годы Великой Отечественной войны музейные сотрудники мужественно и честно берегли музейные коллекции и здание, фонды и архивы, сохранив их для нас. В ознаменование Дня Победы медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» были награждены 18 сотрудников Музея», — рассказала куратор выставки Татьяна Метакса.
Фото: пресс-служба Музея Востока