В Музее Востока откроется выставка о работе учреждения в годы войны

В Музее Востока откроется камерная выставка-ретроспектива о том, как жил музей в годы Великой Отечественной войны.



Выставка откроется в преддверии Дня Победы и будет работать с 24 апреля по 16 июня 2024 года.



В музее рассказали, что в годы войны экспозиции и фонды музея были свернуты, половина экспонатов была отвезена в Новосибирск и Соликамск, вторая хранилась в подвалах музея. Штат музея в самые сложные времена сокращался до 10-14 человек, однако просветительская работа никогда не прекращалась.



«В годы Великой Отечественной войны музейные сотрудники мужественно и честно берегли музейные коллекции и здание, фонды и архивы, сохранив их для нас. В ознаменование Дня Победы медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» были награждены 18 сотрудников Музея», — рассказала куратор выставки Татьяна Метакса.









Фото: пресс-служба Музея Востока