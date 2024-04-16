В Музее археологии Москвы откроется выставка об истории заселения Московского края

В Музее археологии Москвы откроется выставка «Владимир. Юрий. Андрей. 1000 лет основания славянами Московского края».



Проект посвящен истории заселения Московского края.



Выставка откроется 19 апреля и расскажет о жизни первых славянских поселенцев, их материальной культуре и познакомит гостей с археологическими открытиями последних десятилетий.



В число экспонатов войдут подлинная печать князя Владимира Мономаха с городища Ростиславль, клад восточных серебряных монет, курганные древности вятичей, украшения летописной мещёры, скандинавская застежка с изображением медведя в стиле борре и многое другое.



«На выставке можно будет увидеть не только археологические находки из коллекции Музея Москвы, но и редкие предметы из фондов Государственного исторического музея-заповедника, Историко-культурного музея-заповедника «Коломенский кремль», Каширского краеведческого музея, Ступинского краеведческого музея, Звенигородского музея-заповедника, Егорьевского историко-художественного музея, а также материалы Института археологии РАН и Коломенского археологического центра», — говорится в анонсе мероприятия.









Фото: пресс-служба Музея археологии Москвы