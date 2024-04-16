В Москве в ближайшие годы будут активно развивать школьные театры, фестивали спорта и киберспортивные состязания.



Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.



«В ближайшие пять лет активное развитие получат школьные театры. <...> Планируется, что к 2030 году в мероприятиях театральной направленности будут ежегодно принимать участие более 70 тыс. человек. Более масштабными станут фестивали школьного спорта и киберспортивные состязания. Ожидается, что число их участников к 2030 году составит более 400 тыс. человек ежегодно», — говорится в сообщении градоначальника.



По словам Собянина, школьные театры смогут представить лучшие постановки на суд зрителей на площадке Московского фестиваля школьных театров «Живая сцена». В рамках проекта «Театральное закулисье» у школьников есть возможность отправиться на экскурсии в столичные театры.



Собянин добавил, что важным направлением дополнительного образования станет историческое просвещение. К 2030 году в мероприятиях туристско-краеведческой направленности примут участие более 1 млн учащихся столичных школ.









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