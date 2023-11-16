Никита Михалков намерен обсудить с Владимиром Путиным организацию евразийского «Оскара»

<div><b>Председатель Союза кинематографистов РФ режиссер Никита Михалков намерен попросить президента России Владимира Путина посодействовать в организации премии Евразийской киноакадемии. Об этом он рассказал журналистам на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме </b>—<b> Форуме объединенных культур.</b></div>
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<div>Никита Михалков допустил, что премия Евразийской киноакадемии может быть впервые вручена в 2024-м. Однако пока уверенности нет из-за организационных вопросов.</div>
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<div>«В мои планы входит поговорить (с президентом РФ. — <i>«Культура»</i>), обсудить, чтобы как-то он нажал», — поделился режиссер с <a href="https://tass.ru/kultura/19304919
" >ТАСС</a>.</div>
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<div>Никита Михалков попросил об этом главу государства, когда Владимир Путин был в Китае. По словам режиссера, тогда президент говорил с председателем республики Си Цзиньпином. Владимир Путин поддержал это и даже предложил сделать «Евроазиатскоевидение».</div>
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<div>Напомним, весной 2022 года Никита Михалков выдвинул инициативу о создании премии, которая должна стать аналогом «Оскара». Создание киноакадемии и кинопремии режиссер считает необходимым прежде всего для «развития евразийского пространства».</div>
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<div style="text-align: right;"><i>Фото: Kremlin.ru</i></div>