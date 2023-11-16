Москва гарантирует банкам 95% выплат заемных средств для киносъемок

16.11.2023
<div><b>Москва гарантирует банкам 95-процентный возврат займов, которые взяты на киносъемки под залог интеллектуальных прав. Об этом рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин на IX Международном культурном форуме, презентуя Московский международный кинокластер представителям индустрии.</b></div>
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<div>По его словам, данная мера должна поддержать небольшие студии, которым сложно привлечь средства для финансирования съемочного процесса.</div>
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<div>«Сейчас помогать им в этом будет город. Первый кредит в размере порядка 50 млн рублей под залог интеллектуальных прав с помощью этого проекта уже выдан одной из кинокомпаний», — сообщил Алексей Фурсин.</div>
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<div>Руководитель департамента добавил, что это пилотный проект, запущенный с 2023 года. Запуск новой программы поддержки реализуется в рамках масштабной работы по развитию отечественной киноиндустрии. Московский международный кинокластер объединит ключевых участников индустрии, пояснил Фурсин. Речь идет о кинокластере МЕТМАШ, обновленной Киностудии имени М. Горького, кинопарке «Москино».</div>
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<div style="text-align: right;"><i>Фото: Pixabay.com</i></div>