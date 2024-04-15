На Чукотке стартовал VIII международный фестиваль «Золотой ворон»

На Чукотке 15 апреля открылся VIII международный арктический кинофестиваль «Золотой ворон».



Откроет фестиваль показ фильма Михаила Лукачевского «Там, где танцуют стерхи». Фильм снят на основе повести Ивана Дьячковского «Бег за радугой». Центральный персонаж фильма — восьмилетний мальчик Ваня, переживающий смерть матери. Мальчик верит, что мама превратилась в стерха, и мечтает увидеть этих удивительных птиц.



Возглавил жюри международного полнометражного конкурса игровых и документальных фильмов продюсер из Индии Вивек Агравал. Председатель жюри короткометражного конкурса — китайский режиссер и преподаватель Цзи Цяо.



В программе международного конкурса будет представлено 11 фильмов.



В рамках фестиваля запланирована также индустриальная программа, спецпоказы, мастер-классы.



Победители «Золотого ворона» будут объявлены на торжественной церемонии закрытия 21 апреля.