Открыт прием заявок на соискание Национальной премии в области детской и подростковой литературы

Стартовал прием заявок на соискание Национальной премии в области детской и подростковой литературы.



Премия для авторов, иллюстраторов и издателе учреждена Министерством культуры России и Минцифры в 2023 году.



Премия вручается в нескольких номинациях: «За вклад в развитие детской литературы», «Лучшее прозаическое произведение для детей», «Лучшее прозаическое произведение для подростков», «Лучшее поэтическое произведение для детей», «Лучшее поэтическое произведение для подростков», «Лучшая иллюстрированная книга для детей и подростков», «Лучший издательский проект для детей и подростков».



Номинация «За вклад в развитие детской литературы» в этом году будет присуждена художнику-иллюстратору.



Прием заявок осуществляется до 30 июня. Имена лауреатов станут известны осенью на Московской международной детской книжной ярмарке.









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