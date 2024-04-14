Кадетский бал в Музее Победы собрал более 400 участников

В Музее Победы недавно прошло знаковый событие — «Большой весенний кадетский бал», который собрал свыше 400 учащихся из разных кадетских учебных заведений Москвы. Это событие, проведенное в Зале Полководцев, было посвящено Международному дню культуры и отметило 30-ю годовщину кадетских балов, сообщила пресс-служба Музея Победы.





Мария Брагина, организатор мероприятия и педагог дополнительного образования, поделилась своими впечатлениями на церемонии открытия, выразив благодарность Музею Победы за поддержку и возможность проведения балов в таком исторически значимом месте, начиная с 2006 года.





Традиционный танец «Полонез» открыл бал, за которым последовали такие танцы, как фигурный и испанский вальс, а также многие другие. К участию в бале присоединились не только кадеты, но и учащиеся обычных школьных классов, которым небезразлична культура бальных танцев.





На мероприятии также была представлена развлекательная программа от ведущих творческих коллективов столицы с участием заслуженного артиста России Дмитрия Дунаева и оперной певицы Елизаветы Канаузовой, которые подарили гостям незабываемые музыкальные впечатления.









Фото предоставлено пресс-службой Музея Победы