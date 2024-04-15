В Москве пройдут Дни исторического и культурного наследия

В театре отметили, что номера артистки в серии концертов ElectroVoice вызывали у публики неизменное ...
Всего в рамках дней исторического и культурного наследия запланировано более 600 мероприятий.
Премия для авторов, иллюстраторов и издателей учреждена Министерством культуры России и Минцифры в 2...
В рамках фестиваля пройдет конкурс на соискание российской национальной премии «Арлекин».
В актерский состав фильма вошли Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Леонид Ярмольник, Федор Добронр...
В театре отметили, что номера артистки в серии концертов ElectroVoice вызывали у публики неизменное ...
Всего в рамках дней исторического и культурного наследия запланировано более 600 мероприятий.
Премия для авторов, иллюстраторов и издателей учреждена Министерством культуры России и Минцифры в 2...
В рамках фестиваля пройдет конкурс на соискание российской национальной премии «Арлекин».
В актерский состав фильма вошли Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Леонид Ярмольник, Федор Добронр...
В Рязанской области открылся обновленный Театр юного зрителя.
Об этом сообщил и.о. министра культуры региона Юрий Зимняков.
По словам Ольги Любимовой, фильм Андрющенко — одновременно трогательный, смешной, с отсылками к пове...
Сергей Собянин рассказал о внедрении цифровых технологий в культурную среду.
Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта на 90-м году.
Событие было посвящено Международному дню культуры и отметило 30-ю годовщину кадетских балов.
Она ушла из жизни в возрасте 41 года.
Шесть крупных мероприятий пройдут с 1 мая по 9 августа.
Участники имели возможность проявить свои знания и умения в интерактивном космическом квесте.
Постановка основана на пьесе известного грузинского писателя Авксентия Цагарели.
В мероприятии приняли участие более ста человек из 27 населенных пунктов России.
Артисту было установлено пять стентов в сердце.
Артбук, предназначенный для профессионалов в области анимации и любителей жанра, предложит глубокое ...
Предложение предполагает организацию обмена гастролями, включая театральные представления, музейные ...
Цикл вечеров откроет концерт исполнительницы духовной музыки Дивны Любоевич, возглавляющей «Мелоди».
15.04.2024