В Москве пройдут Дни исторического и культурного наследия

В Москве с 18 апреля по 31 мая пройдут Дни исторического и культурного наследия.



Об этом в Telegram сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



По словам Собянина, программа мероприятия включает 300 памятников московской старины, с архитектурой которых можно ознакомиться на экскурсиях, лекциях, мастер-классах. Всего в рамках дней исторического и культурного наследия запланировано более 600 мероприятий.



Главная цель акции этого года, отметил мэр, — показать современную жизнь столичных памятников. В их числе жилой Дом Наркомфина, Дворец пионеров, Дом-коммуна.



Отдельный цикл мероприятий будет посвящен усадебному наследию. Ряд площадок проведут семейную программу.









Фото: Pixabay.com