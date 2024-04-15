Ольга Любимова побывала на премьерном показе фильма «Сто лет тому вперед»

Министр культуры России Ольга Любимова посетила премьерный показ фильма «Сто лет тому вперед».



Об этом глава Минкультуры написала в своем Telegram-канале.



«Фантастическая картина режиссера Александра Андрющенко создана при поддержке Фонда кино по мотивам одноименной повести Кира Булычева. В основе сюжета — знакомая каждому с детства история приключений Коли Герасимова и Алисы Селезневой. События разворачиваются в Москве 2024 и 2124 годов», — написала министр.



По словам Ольги Любимовой, фильм Андрющенко — одновременно трогательный, смешной, с отсылками к повести и новыми поворотами.



Министр отметила, что зрителей ждет увлекательное путешествие во времени, интересные сюжетные повороты, красочные футуристические пейзажи.



«Обязательно приходите всей семьей. В прокат фильм выходит с 18 апреля», — говорится в сообщении.









Фото:t.me/olga_b_lyubimova