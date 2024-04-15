Ольга Любимова побывала на премьерном показе фильма «Сто лет тому вперед»

Ольга Любимова побывала на премьерном показе фильма «Сто лет тому вперед»

15.04.2024

Министр культуры России Ольга Любимова посетила премьерный показ фильма «Сто лет тому вперед».

Об этом глава Минкультуры написала в своем Telegram-канале.

«Фантастическая картина режиссера Александра Андрющенко создана при поддержке Фонда кино по мотивам одноименной повести Кира Булычева. В основе сюжета — знакомая каждому с детства история приключений Коли Герасимова и Алисы Селезневой. События разворачиваются в Москве 2024 и 2124 годов», — написала министр.

По словам Ольги Любимовой, фильм Андрющенко — одновременно трогательный, смешной, с отсылками к повести и новыми поворотами.

Министр отметила, что зрителей ждет увлекательное путешествие во времени, интересные сюжетные повороты, красочные футуристические пейзажи.

«Обязательно приходите всей семьей. В прокат фильм выходит с 18 апреля», — говорится в сообщении.


Фото:t.me/olga_b_lyubimova