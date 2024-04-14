В Йошкар-Оле были объявлены лауреаты Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов

В Марийском театре оперы и балета им. Э. Сапаева в Йошкар-Оле завершился Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов. В этом году он проходил в номинации «Характерный и народно-сценический танец», сообщает «Российская газета».





Более 100 участников из 27 населенных пунктов России продемонстрировали свое искусство, однако высшая награда в некоторых категориях осталась неприсвоенной, свидетельствуя о недостаточном уровне мастерства исполнителей характерного танца.





В частности, ни первая, ни вторая премия не были присуждены в ансамблевых категориях для обеих возрастных групп и в сольном танце старшей группы.





Борис Акимов, председатель жюри и народный артист СССР, выразил обеспокоенность по поводу сохранения этого жанра балета и предложил организовывать подобные конкурсы чаще, чтобы не допустить забвения характерного танца. Он напомнил о значимости этого направления, которое объединяет народный танец и классический балет.









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