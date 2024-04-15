В Петербурге открывается XXI Всероссийский фестиваль «Арлекин»

В Санкт-Петербурге открывается XXI Всероссийский фестиваль «Арлекин» театрального искусства для детей.



Участие в смотре примут театры из разных городов России. В рамках фестиваля пройдет конкурс на соискание российский национальной премии «Арлекин».



По словам директора-распорядителя премии и фестиваля Марины Корнаковой, экспертами «Арлекина» было отсмотрено свыше 150 премьер минувшего сезона, в конкурсную программу было отобрано 11 спектаклей, 7 вошли во внеконкурсную программу.



«Это лучшие российские спектакли, адресованные детям и подросткам. И жюри фестиваля во главе с драматургом Михаилом Бартеневым предстоит назвать лучших из лучших», — приводит ТАСС слова Корнаковой.



В конкурсную программу в этом году вошли два казанских ТЮЗа. Они представят постановки «Приключения Рустема» и «Людмила и Руслан». Няганский ТЮЗ покажет спектакль молодого режиссера Сойжин Жамбаловой «Калечина-Малечина». Другую постановку режиссера — «Долгин/Волга» покажет Бурятский театр драмы имени Хоца.



Программа фестиваля включает также лабораторию драматургов и режиссеров, семинар «Театр, где играют дети», презентацию деятельности Няганского ТЮЗа.



Церемония награждения лауреатов пройдет 24 апреля.









Фото: Pixabay.com