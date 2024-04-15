В Минкультуры рассказали о реализации нацпроекта «Культура» в регионах

В Министерстве культуры России рассказали об итогах реализации ряда проектов в рамках национальной программы «Культура».



Сообщается, что в Рязанской области открылся обновленный театр юного зрителя. В регионе завершили реконструкцию театра с элементами реставрации.



В рамках нацпроекта «Культура» в Геленджикском историко-краеведческом музее открылась выставка «Мой маленький Дагестан — мой огромный мир».



В Чеченской Республике в селе Белгатой завершается строительство дома культуры. Открыть ДК планируют 1 сентября.



В Республике Башкортостан открылась международная выставка «Палестина глазами художников России и мира». Проект можно посмотреть в Салаватской картинной галерее.



Нацпроект «Культура» реализуется с 2019 года.









Фото: пресс-служба Минкультуры России