На 50-м году жизни скончалась актриса Электротеатра «Станиславский» Инна Головина.



О кончине артистки сообщила пресс-служба театра.



«Сегодня ночью от нас ушла Инна Головина. <...> Музыкальная, обладавшая голосом, богатым на оттенки, Инна Головина прекрасно пела», — говорится в сообщении учреждения.



В театре отметили, что номера артистки в серии концертов ElectroVoice вызывали у публики неизменное восхищение.



Известно, что Инна Головина на протяжении нескольких лет боролась с тяжелым заболеванием.



Инна Головина родилась 20 сентября 1974 года, окончила театральный факультет Саратовской консерватории и ВГИК. В 2003 году Головину пригласили в Театр им. К.С. Станиславского. Ее известными работами стала роль Ипполиты в постановке «Сон в летнюю ночь», роль матери Корнеева в «Синей птице», Фриды — в «Мастере и Маргарите» и другие.









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