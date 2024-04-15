«Летучий корабль» снова возглавил список лидеров проката по итогам выходных

15.04.2024

«Летучий корабль» снова возглавил список лидеров проката по итогам выходных
Фильм Ильи Учителя «Летучий корабль» снова возглавил прокат в России и странах СНГ.

По итогам выходных картина собрала 93,1 млн рублей, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

«Летучий корабль» — экранизация одноименного мультфильма Гарри Бардина 1979 года. В актерский состав фильма вошли Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Леонид Ярмольник, Федор Добронравов, Анна Уколова, Полина Гагарина.

Второе место по сборам занял британо-американский боевик «Падение империи» Алекса Гарленда. Фильм собрал в прокате 55,6 млн рублей по итогам выходных.

Замкнул тройку лидеров фильм Саймона Селлана Джоунса «Артур, ты король» (21,5 млн рублей).


Фото: кадр видео 