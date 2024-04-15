«Летучий корабль» снова возглавил список лидеров проката по итогам выходных

Фильм Ильи Учителя «Летучий корабль» снова возглавил прокат в России и странах СНГ.



По итогам выходных картина собрала 93,1 млн рублей, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.



«Летучий корабль» — экранизация одноименного мультфильма Гарри Бардина 1979 года. В актерский состав фильма вошли Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Леонид Ярмольник, Федор Добронравов, Анна Уколова, Полина Гагарина.



Второе место по сборам занял британо-американский боевик «Падение империи» Алекса Гарленда. Фильм собрал в прокате 55,6 млн рублей по итогам выходных.



Замкнул тройку лидеров фильм Саймона Селлана Джоунса «Артур, ты король» (21,5 млн рублей).









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