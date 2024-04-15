В Новосибирской области создадут совет по поддержке кинематографа

15.04.2024

В Новосибирской области создадут совет по поддержке кинематографа
В Новосибирской области планируют создать совет по поддержке кинематографа и систему рибейтов, когда часть средств, потраченных на кинопроизводство, компенсирует регион.

Об этом сообщил и.о. министра культуры региона Юрий Зимняков, передает ТАСС.

По словам Зимнякова, создание совета является ближайшей перспективой в регионе, он должен быть создан до конца года.

«Систему рибейтов мы тоже обсуждали, думаю до конца года мы тоже сделаем», — сказал чиновник.

В регионе, добавил Юрий Зимняков, планируется создать также кинокомиссию для оказания поддержки и сопровождения при съемках фильмов на территории региона.

В минувшем году в области был создан закон о поддержке кинематографии. В этом году на эти цели из регионального бюджета будет выделено 40 млн рублей.


Фото: Pixabay.com