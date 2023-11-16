Никита Михалков собирается снять новый фильм

Режиссер Никита Михалков намерен снять художественный фильм в ближайшее время. Об этом он сообщил в ответ на вопрос журналистов о его творческих планах.





Никита Михалков посетил IX Санкт-Петербургский международный культурный форум — Форум объединенных культур. Пока замысел будущего фильма режиссер держит в тайне, уточняет ТАСС





«Собираюсь. Есть мысли», — сказал он после вопроса агентства, планируются ли в ближайшее время съемки художественной картины.





Разглашать подробности Никита Михалков не стал. Однако уточнил, что намерен снимать полнометражный художественный фильм. Режиссер напомнил, что все его большие картины становились сериалами, которые склеиваются «не из обрывков», а из съемок специальных сцен.





Журналисты спросили, на какой вопрос сегодня должен отвечать отечественный кинематограф. Никита Михалков заметил: это должны быть вопросы, волнующие тех, кто делает картины. Самого режиссера интересует то, что человека волнует и как он умеет это волнение передать в зрительный зал.









Фото: YouTube