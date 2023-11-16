Премьера фильма с Петровым «Декабрь» состоится в 2024 году

<div><b>Фильм «Декабрь» режиссера Клима Шипенко с Александром Петровым в главной роли выйдет на большом экране в 2024 году. Об этом создатель картины рассказал журналистам.</b></div>
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<div>Режиссер в беседе с <a href="https://tass.ru/kultura/19300943?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
" >ТАСС</a> уточнил, что премьера фильма состоится весной или осенью. Александр Петров сыграет Сергея Есенина.</div>
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<div>«Пока я не представлю его на премьере, не поверю до конца, что он правда выходит», — признался режиссер в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума — Форума объединенных культур.</div>
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<div>Шипенко добавил, что не планирует отказываться от темы космоса после фильма «Вызов». Режиссер уточнил, что конкретных планов пока нет, однако они могут появиться. Шипенко подчеркнул, что действительно много знает о космосе и даже имел честь там побывать и работать.</div>
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<div style="text-align: right;"><i>Фото: YouTube</i></div>