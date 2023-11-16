Министр культуры Ольга Любимова поделилась итогами сессии «Театр»

16.11.2023
<div><b>Сессия «Театр» состоялась в рамках IX Санкт-Петербургского культурного форума </b>—<b> Форума объединенных культур в день его открытия </b>—<b> 16 ноября. Об этом рассказала министр культуры России Ольга Любимова.</b></div>
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<div>В Минкультуры поделились главными итогами встречи. Участники сессии провели содержательную дискуссию о роли русской театральной школы в мировой истории и воспитании молодого поколения.</div>
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<div>«Коллеги из КНР подчеркнули, что на становление китайской театральной школы огромное влияние оказали русские театры. А также система Станиславского, которой они пользуются и сегодня», — поделилась министр культуры в <a href="https://t.me/olga_b_lyubimova/3975
" >Telegram-канале</a>.</div>
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<div>Важность системы отметили также представители Турции, Хорватии, Казахстана, Таджикистана и Азербайджана, добавила Ольга Любимова. По ее словам, главный подход в воспитании новых поколений актеров и режиссеров — это бережное сохранение и передача традиций, академических знаний. Министр подчеркнула, что именно так ведут работу российские творческие вузы.</div>
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<div>Участники встречи обсудили богатую и уникальную русскую балетную традицию, которая не имеет аналогов. Спрос на российских специалистов и артистов балета по-прежнему очень высок, отметила Ольга Любимова.</div>
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<div>На сессии был поднят вопрос увеличения количества целевых программ, чтобы после обучения выпускники могли вернуться и быть востребованными специалистами у себя дома. Также на встрече поговорили о программе поддержки русских зарубежных театров, которая была создана по поручению президента России Владимира Путина.</div>
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<div style="text-align: right;"><i>Фото: Pixabay.com</i></div>