Ольга Любимова подписала соглашения о сотрудничестве с министрами культуры зарубежных стран

16.11.2023
<div><b>Министр культуры России Ольга Любимова подписала соглашения о сотрудничестве с зарубежными коллегами. Об этом сообщили в правительстве РФ.</b></div>
<div>
<br />
</div>
<div>В Санкт-Петербурге 16 ноября стартовал Форум объединенных культур. Министр культуры подписала ряд документов. Так, Ольга Любимова заключила соглашение с Таджикистаном о сотрудничестве на 2024-2026 годы. Министр также подписала меморандумы с республиками Гвинея, Джибути, Лаосской Республикой, Южной Осетией, Государством Эритрея.</div>
<div>
<br />
</div>
<div>«За каждым таким соглашением стоит очень серьезная работа моих коллег из министерств культуры и иностранных дел, представителей музеев других стран», — отметила Ольга Любимова.</div>
<div>
<br />
</div>
<div>По ее словам, будет больше гастролей, выставок, участия России в кинофестивалях, гостей из разных стран на международных фестивалях в РФ.</div>
<div>
<br />
</div>
<div>
<br />
</div>
<div style="text-align: right;"><i>Фото: Pixabay.com</i></div>