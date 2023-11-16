Сборы российских фильмов выросли в 2,6 раза в сравнении с 2021 годом

16.11.2023
<div><b>Кассовые сборы с проката отечественных фильмов в российских кинотеатрах выросли в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом рассказал исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов.</b></div>
<div>
<br />
</div>
<div>Сборы по состоянию на 15 ноября 2023 года достигли 35 миллиардов рублей, уточняет <a href="https://tass.ru/kultura/19301033?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
" >ТАСС</a>. Из них 25,1 миллиарда принесли отечественные картины. Соответствующие данные привел Федор Соснов в презентации на сессии «Кино – формируя образ будущего. Эпоха великих космических открытий». Исполнительный директор Фонда выступил на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.</div>
<div>
<br />
</div>
<div>Стоит отметить, что аналогичные данные по сборам отразил 2021 год. Однако тогда в прокате шли картины западных студий.</div>
<div>
<br />
</div>
<div>«Два года назад, когда были приняты решения об уходе голливудских студий с нашего рынка, все говорили <...>, что национальная кинематография рухнет, поскольку из нее уйдет экономическая основа. Нет, национальный кинематограф вполне может существовать, более того, существовать очень успешно», — отметил Соснов.</div>
<div>
<br />
</div>
<div>В декабре российского зрителя ждет традиционная «новогодняя битва» - самый кассовый сезон в году. В это время прокатчики выпускают свои самые конкурентные премьеры.</div>
<div>
<br />
</div>
<div>
<br />
</div>
<div style="text-align: right;"><i>Фото: Pixabay.com</i></div>