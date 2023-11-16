«Ленфильм» начал производство проекта о режиссере Павле Клушанцеве

<div><b>«Ленфильм» начал разработку полнометражного проекта о выдающемся режиссере Павле Клушанцеве. Об этом рассказал режиссер, продюсер и председатель совета директоров киностудии Федор Бондарчук.</b></div>
<div>
<br />
</div>
<div>Режиссер, о котором снимается фильм, стоял у истоков создания научно-фантастических спецэффектов в мире. По словам Бондарчука, Клушанцев не только подтолкнул появление новых отечественных научно-фантастических фильмов, но и дал «огромный толчок всему мировому кинематографу». Такой комментарий продюсер дал на панельной дискуссии «Кино – формируя образ будущего. Эпоха великих космических открытий» в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума – Форума объединенных культур.</div>
<div>
<br />
</div>
<div>Проект «Человек из космоса» будет снят в псевдодокументальном жанре, уточняет <a href="https://tass.ru/kultura/19302383?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
" >ТАСС</a>. Режиссировать фильм будет Ксения Охапкина. В «Ленфильме» уточнили, что вчера прошел питчинг в Минкультуры России, поддержка в городе уже получена, ведутся переговоры с СТС и платформой Wink.</div>
<div>
<br />
</div>
<div>
<br />
</div>
<div style="text-align: right;"><i>Фото: Pixabay.com</i></div>