В Петербурге прошел Международный форум «Содружество моды»

В Санкт-Петербурге прошел Международный форум «Содружество моды», передает пресс-служба Министерства культуры России.



Мероприятие прошло в Таврическом дворце Санкт-Петербурга и объединило на одной площадке представителей легкой промышленности, модного бизнеса государств СНГ, представителей профильных министерств, образовательных учреждений.



Деловая программа форума включала 19 круглых столов, пленарное заседание по ключевым трекам индустрии: экономике, производству, моде, кадрам, культурным традициям.



В рамках форума состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между Казанским государственным институтом культуры и Научно-производственным центром моды и ассортимента «Асыл-Дизайн» (Республика Казахстан), Галереей Human House и бизнес-консалтинговым агентством Нuman Business (Республика Узбекистан), Домом моды IRINANABOKO (Республика Казахстан), Центром моды Республики Беларусь, Евразийским международным университетом (Российская Федерация), говорится в сообщении.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России