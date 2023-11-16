На Форуме объединенных культур обсудили сотрудничество мировых театров

На IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур завершила работу первая сессия — «Общая сцена: сотрудничество театров как символ объединения мировых культур», передает пресс-служба Министерства культуры России.



Куратором сессии выступила министр культуры России Ольга Любимова, сообщает пресс-служба министерства.



Отмечается, что на встрече прозвучали доклады о взаимодействии китайской и российской культур, о развитии в Китае молодой режиссуры, о роли русской литературы в Японском театре и на другие темы.



Подводя итоги, Ольга Любимова отметила, что получился яркий диалог.



«Нас всех объединяет культура. И тем дороже нам этот сегодняшний диалог. Мы очень рассчитываем, что этот разговор — начало большого общего творческого пути, на котором нас ждут постановки, гастроли, премьеры, совместные образовательные программы», — приводит ведомство слова министра.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России